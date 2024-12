Gasperini: “Ai ragazzi posso fare solo i complimenti. Gara che ci farà crescere ulteriormente”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Sono bei complimenti. Tutte e due le squadre hanno voluto giocare, cercando di vincere con le loro forze. Per noi c’è un po’ di delusione, ma da queste partite impariamo qualcosa. Ci manca ancora qualcosina, ma è anche motivo per migliorarsi e lavorare. Usciamo sconfitti, anche se magari non nei numeri e questo ci aiuterà a fare un piccolo passo in avanti”.

Ti aspettavi un Real che pressasse così a tutto campo? “Loro sono capaci anche di questo. Rispetto alla Supercoppa noi siamo stati meglio e, raggiunto il pari, sentivamo la possibilità di vincere. Nel primo tempo, pur facendo molto bene, potevamo essere un po’ più concreti. Sono situazioni che andremo a rivedere, sono molto contento di tutti. E’ un modo per cercare di migliorarci ancora”.

Avete occupato poco l’area? “Giravamo un po’ troppo lentamente, queste squadre si chiudono bene. Abbiamo tenuto bene il gioco, ma potevamo essere più pericolosi perché potevamo esserlo. Partita che sarà di grande insegnamento, ci dispiace aver perso ma da queste partite noi ci rialziamo”.

Che spinta vi può dare anche in campionato? “Dobbiamo vedere le cose che potevamo fare meglio. Potevamo essere più concreti, loro possono fare gol sempre. Siamo stati sfortunati sul secondo gol e l’abbiamo pagato, ma poi abbiamo ritrovato energia. Per poter vincere questo tipo di partite, non c’è sfortuna. Loro l’hanno vinta perché hanno avuto chi gli ha permesso di farlo”.

Avendo giocato così col Real, potete giocarvela con chiunque: “Ci siamo avvicinati. Prima era difficile far risultato, ora incominciamo a vedere la possibilità di farlo”.

Il pubblico vi ha sostenuto anche a fine gara: “Bella serata di festa, a fine gara erano tutti soddisfatti perché hanno visto una bella partita”.

Foto: twitter Atalanta