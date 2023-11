Gasperini: “Abbiamo un carattere di ferro. Una volontà infinita. Campionato difficile, vedi Napoli e Milan”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “È un gol a quel punto era insperato, anche se era un po’ di minuti che chiedevo di mettere palla dentro. È chiaro che a quel punto era difficile raddrizzarla, al di là del punto è una bella iniezione di fiducia. L’Atalanta sta bene compatibilmente con quelli che sono i suoi impegni, l’Europa ti dà tanto ma quando giochi giovedì-domenica…abbiamo fatto bene la prima mezz’ora, poi ci siamo un po’ incartati da soli. La partita era difficile, quello che è molto positivo è che abbiamo un carattere di ferro, una volontà che non finisce mai”.

Problemi a livello fisico? “Sicuramente sotto quell’aspetto abbiamo trovato una squadra che stava benissimo. La partita era indubbiamente difficile, va premiata la mentalità e la voglia di rimanere agganciati a questa classifica. Abbiamo anche un po’ di assenze, non mettere De Roon in mezzo al campo è pesante, ora possiamo recuperare un po’. In Europa League vogliamo trovare il primo posto”.

Gli infortunati? “Mi auguro di svuotare l’infermeria, tra Scalvini, De Ketelaere, Ruggeri, speriamo di recuperarli tutti”.

L’attacco? “Muriel ha fatto bene la prima parte, siamo partiti bene. Riuscivamo a proporci bene, ci è mancata un po’ di qualità. Speravamo di arrivare almeno alla fine del primo tempo…poi abbiamo messo Scamacca quando l’Udinese si chiudeva tanto. Alla fine siamo stati premiati”.

Ci sarà rammarico? “Va bene così, il campionato è difficile. L’Empoli ha vinto a Firenze e a Napoli, l’Udinese che ho visto oggi ha elementi di assoluto valore, si riprenderà una posizione superiore a quella di adesso”.

Il test col Napoli? “Dobbiamo prepararla bene, avremo De Roon squalificato. Siamo a un punto da loro, giochiamo in casa, con le migliori abbiamo raccolto poco, ma sarei contento di ripetere la partita fatta con l’Inter”.

