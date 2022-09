Gasperini: “Abbiamo sviluppato bene il gioco però c’è stato qualche errore grossolano”

Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha analizzato così il pareggio casalingo contro la Cremonese, queste e sue parole: “Voglio rivedere la partita, secondo me ha funzionato tutto abbastanza bene. Il gioco è stato sviluppato meglio rispetto alle altre partite, c’è stato qualche errore un po’ grossolano, però abbiamo dato un bel po’ di profondità, ci è mancato il passaggio soprattutto nel primo tempo. C’erano tutte le condizioni per far bene, poi abbiamo resistito poco e c’è stato quel rimpallo…”.

Su Demiral, autore del gol, ha detto: “È un guerriero, deve sentire sempre la fiducia. Se sente di essere importante ti dà tutto, ma questo riguarda un po’ tutta la squadra. Ho tanti giocatori attaccati alla voglia di far bene. Poi è normale che se Pasalic rimane a fare la riserva di Ederson o Malinovskyi a fare la riserva di Lookman…ma questa è una situazione che ti crei da solo”.

Foto: Twitter Atalanta