Gasperini: “Abbiamo raggiunto una grande consapevolezza. Il nostro scudetto è giocare la Champions”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “I nostri numeri fanno un bell’effetto, dopo un certo punto di campionato abbiamo svoltato, non solo nei risultati ma anche nella consapevolezza. E lo riconfermiamo partita dopo partita, anche stasera lo abbiamo fatto”.

In una scala da 1 a Donnarumma in che fase è Carnesecchi? “Non posso dire che possa paragonarsi a Donnarumma, però è un bel profilo e para bene. Forte tra i pali e a Genova mi ha fatto vedere che anche nelle uscite ha preso fiducia. Migliorerà anche coi piedi, perché è un ragazzo intelligente”.

Sulla crescita: “Questa squadra ha ancora tanti margini, ma sono cosciente di avere forza e qualità. Abbiamo iniziato davvero forte e poi abbiamo pensato di gestire, di giocare indietro col portiere e forse è un po’ colpa mia, però abbiamo esagerato. Nella ripresa però siamo tornati ad essere propositivi, sbagliato di meno e siamo stati più precisi. Ma possiamo fare ancora meglio”.

Si fa poco il suo nome in ottica di una big, si è chiesto come mai?

“Probabilmente è una questione di età. La difesa a tre mi ha frenato nella mia carriera, invece io ero solo in anticipo sugli altri. Ho visto una finale di Champions giocata con due difese a tre, Inter-Manchester City, ed è stata una grande soddisfazione. In ogni caso mi dispiacerebbe lasciare l’Atalanta, questa forse è la mia terza Atalanta e giocare per l’Europa è sempre una grande emozione”.

Non c’è l’ambizione di migliorarsi e mettere nel palmares delle vittorie?

“Per come la penso io, noi siamo una delle squadre più vincenti in assoluto. Noi non possiamo vincere lo Scudetto, il nostro Scudetto è andare in Champions. Noi dobbiamo avere il bilancio in attivo, non possiamo avere un miliardo di debiti, vendiamo sempre i migliori. Alla Coppa Italia possiamo puntare sì. L’Europa League? Se lo dice Pioli lui se ne intende, però il Milan l’ha giocata poco l’Europa League. È 25 anni che non la vince una squadra italiana, speriamo bene. Ci proveremo”.

Vi aspetta un calendario durissimo in Serie A e in mezzo l’Europa League.

“Sì però ce lo siamo guadagnati negli ultimi mesi. Adesso abbiamo una fase in cui incontriamo tutte le grandi del campionato, tutte di fila e in mezzo avremo anche l’Europa League. È uno scherzo del calendario ma faremo il massimo”.

