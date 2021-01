Gasperini: “Abbiamo preso dei gol balordi, ma la squadra non mi è dispiaciuta”

Gian Piero Gasperini ha parlato così ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta incassata dalla Lazio: “Il gol iniziale ha cambiato la partita dando modo alla Lazio di giocare negli spazi. Non sono deluso per la partita di oggi perché la squadra ha dimostrato di essere in condizione. Avevamo anche riaperto la partita, purtroppo abbiamo preso dei gol balordi. E’ una di quelle partite decise dagli episodi, ma l’Atalanta non mi è dispiaciuta”.

Foto: Twitter Atalanta