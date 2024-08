Gasperini: “Abbiamo perso una bella opportunità, ma sono molto orgoglioso”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid: “Io ero abbastanza fiducioso che potessimo fare una buona gara e mettere in difficoltà il Real. La partita è cambiata dopo il secondo gol: hanno meritato la vittoria. In questo tipo di partite, rimontare è difficile quando vai in svantaggio”.

Gasperini ha poi proseguito: “Abbiamo perso una bella opportunità per com’è andata la partita. C’era l’opportunità di andare in vantaggio: bisogna essere più cinici. Sono molto orgoglioso ma ci manca sempre una virgola; sono dispiaciuto per i ragazzi perché hanno dato tutto”.

L’allenatore ha concluso: “Adesso pensiamo di trarre qualcosa di positivo dalla partita di questa sera. Da lunedì comincia il campionato e sarà tutta un’altra storia”.

Foto: Twitter Atalanta