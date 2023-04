Gasperini: “Abbiamo difficoltà di organico. Hanno inciso gli episodi”

Giampiero Gasperini commenta la sconfitta dei suoi contro il Bologna, ecco le sue parole: “Dopo una sconfitta si possono dire tante cose, ma per aver fatto 48 punti do grandi meriti alla squadra. Dovrà cambiare e il processo sarà lungo, ma ho la massima stima di questa squadra e mi auguro di poter finire per come abbiamo condotto questo campionato fino ad ora. Nel primo tempo la partita è stata equilibrata e abbiamo avuto delle occasioni. Il gol ha cambiato gli equilibri e poi il Bologna ha avuto le occasioni per chiudere la partita. L’episodio incide molto, dobbiamo guardare la nostra prova al di là dei meriti del Bologna e abbiamo avuto delle difficoltà quando dovevamo forzare la giocata. In questo momento abbiamo difficoltà di organico. Abbiamo perso 2 giocatori, così come sulle fasce e, quando capita, ne risente anche la difesa. Dobbiamo recuperare per la prossima, abbiamo bisogno che stiano bene tutti. Ripartiamo dalle prossime gare”.

Foto: Gasperini Twitter Atalanta