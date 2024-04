Gasperini: “Abbiamo deciso di non rinunciare a nessuna competizione”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 contro il Verona: “Penso sia stato una bella partita, anche se per noi resta il rammarico di non averla vinta dopo i due gol di vantaggio. Ma devo dire che il Verona ha giocato con grande intensità fino alla fine. Non penso ci sia stato un calo fisico, fino alla fine abbiamo avuto occasioni importanti per tornare in vantaggio. Abbiamo preso due gol in quattro minuti, ma fisicamente abbiamo tenuto bene e anche dopo il 2-2 abbiamo creato occasioni pericolose. Ha inciso il pensiero sull’Europa League? Non credo neanche a questo perché questa era una gara importante per guadagnare punti in campionato. Purtroppo diverse partite le abbiamo un po’ sciupate in questo modo”.

Poi ha proseguito: “Questo risultato è un po’ lo scotto da pagare quando si arriva in fondo a tutte le competizioni? Effettivamente alcuni svantaggi ci sono, non è facile avere sempre la condizione fisica e psicologica al meglio. Le squadre in Italia hanno dei valori, sono preparate bene, stasera l’Hellas ha mostrato una grande reazione. Le partite sono sempre difficili in Serie A, basta vedere i risultati di questo turno di campionato. La rosa è sufficientemente profonda per supportare tutte queste competizioni? Io non credo che l’Atalanta a inizio stagione pensasse di essere dentro in tre competizioni a fine aprile… Quest’anno è andata oltre e nelle ultime dieci partite abbiamo fatto otto trasferte. E’ stato anche un periodo molto intenso nel quale abbiamo reagito e senza crearci degli alibi. Abbiamo incontrato tutte le migliori e da stasera speravamo di migliorare la nostra classifica, ma non è andata bene. Ci sono però ancora parecchie partite e tutte le competizioni. Abbiamo deciso di non rinunciare a nessuna di essa, di giocarci al meglio tutte le partite, ma è chiaro che non è facile e alcuni di loro sono davvero degli highlander visto che giocano ogni tre giorni”.

Infine, sul Liverpool: “Non è facile, abbiamo visto che stasera l’Hellas ci ha realizzato due gol in quattro minuti. Ho visto il Liverpool realizzarne anche tre in una finale di Champions… Quello di giovedì sarà un appuntamento speciale per tutta Bergamo e servirà una grande partita. Il traguardo è talmente prestigioso che troveremo tutte le nostre migliori energie”.

Foto: Twitter Atalanta