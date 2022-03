Gasperini: “Abbiamo bisogno di Malinovskyi, è determinante. Zapata? Fiduciosi di recuperarlo per aprile”

Nel corso della conferenza stampa pre- Bayer Leverkusen, Gasperini ha elogiato le prestazioni di Ruslan Malinovskyi: “Ha fatto una stagione davvero importante, questa è stata un po’ più travagliata, forse per qualche infortunio all’inizio. Adesso ha dei momenti in cui diventa determinante. Ci rendiamo conto del momento emotivo che sta attraversando. Quando riesce a ripulire il suo gioco, con il tiro che ha, diventa importante. È un giocatore che abbiamo adattato in quel ruolo. Noi ci auguriamo che in questo finale sia al meglio possibile, ne abbiamo bisogno. Zapata? Sta recuperando bene, ci auguriamo che il suo rientro sia vicino. Vedremo ad aprile, speriamo sia plausibile. Dovrà superare degli step di gioco, ora si sta allenando bene individualmente e in palestra, poi si vedrà come potrà giocare a calcio. Abbiamo molta più fiducia per cui giochi ad aprile, nell’ultimo mese e mezzo speriamo di averlo”.

FOTO: Twitter Atalanta