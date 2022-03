Gasperini: “A Roma la prestazione non è stata negativa. Il calciomercato va fatto a giugno e gennaio”

Nel corso della conferenza stampa pre Leverkusen, Gian Piero Gasperini è tornato sulla sconfitta di Roma: “La prestazione non è stata negativa, ma spesso viene giudicato più il risultato che la prestazione. Le gare di campionato sono equilibrate, basta poco per spostare l’equilibrio. È andata così, non possiamo fermarci. C’è molta carne al fuoco, possiamo ancora giocare partite di valore, si gioca con grande frequenza, anche quando il risultato non arriva puoi sempre rimediare. Siamo pronti per giocarci il finale di stagione. Calciomercato? Il mercato deve essere fatto quando va fatto, a giugno e a gennaio”.

FOTO: Twitter Atalanta