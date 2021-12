Gasperini: “A parte Gosens tutti disponibili. La squadra si è compattata molto”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Roma. Ecco le sue parole: “A parte Gosens ci siamo tutti, speriamo presto di recuperlo. C’è stato un momento in cui abbiamo sperato di velocizzare, ma sin da subito ho visto l’importanza della lesione”.

Su Mourinho: “Sicuramente è un grande allenatore, sia per l’entusiasmo che ha portato all’inizio che per la sua storia, in una piazza come Roma, poi il campo è un altro argomento. Sono convinto che potrà alzare il livello, è unamno anche lui”.

Sulla squadra: “Ci sono sempre tante situazioni migliorabili, ma la squadra si è compattata molto sia per l’emergenze che per il valore espresso. Abbiamo una bella testa, quando vinci gare come quella col Verona vuol dire che l’autostima cresce”.

Su Muriel: “Era partito benissimo, poi l’infortunio lo ha bloccato, già da qualche settimana è tornato ad essere quello dello scorso anno, è chiaro che per noi è un giocatore fondamentale, ma nell’arco dei giocatori in attacco tutti sono fondamentali. Dal momento che siamo tornati ad essere pericolosi abbiamo iniziato a vincere le partite. Muriel come minutaggio è indietro perché ha avuto l’infortunio”.

Foto: Twitter Atalanta