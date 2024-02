Gasperini: “A me il regolamento non piace, ma devo prenderne atto. Non sopporto i contatti e le simulazioni”

Arrivano altre dichiarazioni dalla conferenza stampa tenuta dal tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara di San Siro con l’Inter. Questa la posizione dell’allenatore degli orobici sul regolamento del Var :

“Sul regolamento, anche sui rigori, mi sono già espresso: non mi piace sempre, anche quando è applicato a favore. Sarebbe antipatico cambiare opinione solo per questo. Non sopporto i contatti e le simulazioni, ma già da prima. È successo a noi contro il Milan come ne succedono a decine da mesi. Domenica a valutare c’erano Irrati al Var e Orsato come arbitro: meglio di così. A me il regolamento non piace, ma devo prenderne atto. C’erano i migliori a giudicare.”

Foto: Twitter Atalanta