Gasp dopo la sbornia Liverpool. Conte perché Lukaku sia con lui

Atalanta-Inter in programma alle 15 è una partita delicata. Perché arriva dopo una doppia bastonata in Champions che non ha fatto certo bene alle due squadre. Lo sguardo di Gasperini dopo la cinquina rimediata dal Liverpool era assolutamente un programma e anche le spiegazioni sono state molto lucide e ricche di particolari. Conte a Madrid non avrebbe dovuto perdere, la sua Inter continua ad avere momenti di incomprensibile amnesia. Ma a Bergamo torna Romelu, come ha annunciato lo stesso allenatore, e Conte farà in modo perché Lukaku sia ancora con lui, nel senso che lo aiuti sempre più a uscire da un periodo con risultati non soddisfacenti.

Foto: sito uff Atalanta