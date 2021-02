Gascoigne: “Quando mio padre è morto l’ho preso a pugni e testate”

In una intervista rilasciata al poadcast inglese Anything goes, Paul Gascoigne, ha parlato della morte del padre e del rapporto non semplice che ha avuto con il genitore. Un rapporto che in passato ha provocato turbolenze tra i due.

L’ex giocatore ha così parlato anche della morte del padre e di essersi vendicato sul cadavere con pugni.

Queste le sue parole: “Quando eravamo solo io e lui nel letto d’ospedale e lui è morto, sono saltato sul letto e gli ho dato un pugno. Gli ho dato una testata e un altro pugno e mi sono vendicato di quando ero giovane, di alcune cose che mi aveva fatto passare. Poi mi sono sdraiato lì e l’ho abbracciato per 45 minuti”.

Il rapporto tra i due: “Era così arido nei miei confronti, sempre freddo, glaciale. Parlava con chiunque ma non con me. Mi piaceva portarlo in giro per il mondo con me quando giocavo. Devo aver comprato a mio padre circa 80 auto e 18 tra barche e case”.

Foto: The Sun