Gascoigne all’Isola dei Famosi: “Chi porterei con me? La Curva Nord e Mourinho”

Paul Gascoigne parteciperà alla prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Negli ultimi giorni Gascoigne si è preparato con un personal trainer: si lancerà nel vuoto da un elicottero e nuoterà fino a raggiungere le spiagge di un piccolo arcipelago di Cayos Chocinos nella costa settentrionale dell’Honduras. Dall’Inghilterra fanno sapere che Gazza sta anche prendendo lezioni d’italiano per evitare di essere sottotitolato. Il campione inglese, ex Lazio, ha parlato di questa nuova avventura a La Gazzetta dello Sport: “Sull’isola porterei con me Mourinho e la Curva Nord. Ho adorato i tifosi biancocelesti, a Roma ho trascorso tre anni e mezzo fantastici. Sono affondato e riemerso. Ora vorrei essermi messo il peggio alle spalle e trovare pace. Un nuovo Gascoigne nel calcio di oggi? Non esiste”.

Foto: The Sun