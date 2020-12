Gary Neville: “Vi spiego perché Ronaldo non ha mai indossato la fascia di capitano dello United”

Gary Neville, ex bandiera del Manchester United, ai microfoni della stampa inglese, ha svelato un curioso retroscena sulla fascia di capitano dei Red Devils e del perché Ronaldo non l’hai mai indossata prima di volare in Spagna al Real Madrid. Queste le sue parole: “Dopo l’infortunio è stata dura per me rientrare, non riuscivo più a guidare la squadra. Sono andato da Ferguson e gli ho spiegato che non volevo più indossare la fascia di capitano perché non mi sentivo più all’altezza della squadra. Sir Alex mi rispose così <tu terrai quella c***o di fascia. Ti alternerai con Giggs. Se la do a Ronaldo, Rooney darà di matto e viceversa. Se invece la consegno a Vidic, Ferdinand sarà scontento>.”

Foto: ESPN