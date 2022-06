Gary Neville: “Pogba allo United? Sei anni di delusione. Lasciano l’amaro in bocca”

Gary Neville, ex bandiera del Manchester United, ha parlato nel Pogmentary, documentario su Pogba, uscito su Amazon Prime.

L’ex difensore inglese ha commentato i 6 anni del francese ai Red Devils: “Credo che i sei anni a Manchester di Pogba lascino l’amaro in bocca, sono stati deludenti. Non mi preoccupo dei suoi commenti in Pogmentary, quando un giocatore va via può dire ciò che vuole, ma io non credo abbia fatto bene negli ultimi sei anni”.

Foto: Instagram personale