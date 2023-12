Gary Neville: “Crisi United? Da 6-7 anni è una squadra senza speranze”

Gary Neville, ex difensore del Manchester United, ora commentatore tv in Inghilterra, ha etichettato il Manchester United come squadra “senza speranze”. “È una situazione che non mi sorprende affatto. Dopo il pareggio contro il Liverpool avevo buone sensazioni, un punto a Anfield non è mai cosa da poco. Poi però si è visto altro. Quello che mostra questa squadra, e parlo in generale, è sempre la stessa cosa. Ovvero che non possiamo fidarci. Ed è così da 6-7 anni ad oggi. Ogni volta che dà un briciolo di speranza, poi perde una partita che non dovrebbe perdere”.

Foto: twitter personale