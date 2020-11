Garritano: “Possiamo essere una mina vagante, voglio dare il mio contributo”

Il centrocampista del ChievoVerona Luca Garritano ha parlato a Tuttosport, facendo anche una panoramica sul campionato di B:

“Le favorite? Empoli, Spal e Lecce perché hanno fatto un mercato importante e mostrano una compattezza superiore alle altre squadre. Poi ovviamente c’è anche il Monza che darà filo da torcere a tutti ma mi sembra che sotto alcuni aspetti debba ancora crescere. Noi possiamo essere una mina vagante, specie se manterremo l’approccio che abbiamo mostrato nelle prime sette partite. Spero di raggiungere la Serie A con la mia squadra.

Non mi creo obiettivi, lavoro partita per partita. Credo di essere un giocatore generoso, che pensa anche al collettivo, cosa fondamentale per vincere.

Non importa se con i gol, qualche assist o magari anche solo recuperare una palla che può essere decisiva, ma voglio dare il mio contributo”.

Foto: sito ufficiale Chievo