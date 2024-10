Garnacho: “Non potrò giocare con l’Argentina, ho avuto problemi al ginocchio nelle ultime partite”

Alejandro Garnacho non prenderà parte alle sfide contro Venezuela e Bolivia della sua Argentina. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione dall’Argentina in merito ad un suo forfait per i prossimi impegni di ottobre con l’Albiceleste per un malessere fisico. Fatto che è stato confermato dallo stesso giocatore del Manchester United attraverso le sue storie di Instagram: “Ho avuto problemi al ginocchio nelle ultime due partite e non potrò essere in nazionale, ma spero di recuperare per poter essere presente al prossimo appuntamento”.

Foto: instagram man united