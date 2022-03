GARNACHO, IL GIOVANE TALENTO CHE STUZZICA L’ARGENTINA

Nelle ultime convocazioni effettuate per le due gare dell’Argentina contro Venezuela ed Ecuador, il tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni ha scelto di osare inserendo nella lista della Nazionale maggiore diversi giovanissimi, fra cui spunta anche la talentuosa ala sinistra in forza all’Under 18 del Manchester United Alejandro Garnacho, classe 2004: si tratta di una decisione non indifferente, quella del commissario tecnico, che ha voluto portare con sé tanti profili promettenti dotati di doppia nazionalità (il padre del giocatore è spagnolo, la madre argentina) in modo da tentare di legarli maggiormente alla federazione sudamericana.

Questo perché Alejandro Garnacho, pur avendo la doppia nazionalità, è nato in Spagna e con la maglia delle Furie Rosse ha disputato diverse partite nelle giovanili, collezionando tre presenze nell’Under 18 della Roja. Dopo essere cresciuto nella cantera dell’Atletico Madrid, società in cui era entrato all’età di undici anni, nell’estate del 2020 l’ala sinistra è passata fra le fila del Manchester United per una cifra vicina ai 500.000 euro.

Con la maglia dei Red Devils, quest’anno Garnacho sta ben figurando nei campionati giovanili: in ventotto partite ha infatti messo a segno ben undici reti e sei assist, divisi fra Premier League 2 e Under 18, Uefa Youth League, FA Youth Cup ed EFL Trophy, partecipando spesso alle reti della squadra. Le prestazioni hanno inevitabilmente attirato l’interesse sia dei giornali che delle rispettive Nazionali, con la stessa Argentina che ha forzato la mano per convincerlo ad accettare l’Albiceleste.

Dopo la convocazione con la Nazionale maggiore, accompagnata da diverse foto che il calciatore ha pubblicato sui propri profili social con tanto di volto sorridente al fianco di Lionel Messi, Garnacho è sceso in campo anche con l’Under20 argentina, dimostrando un certo attaccamento nei confronti di quella selezione che ha deciso di scommettere su di lui.

Ma che tipo di calciatore è Garnacho? Ala sinistra classe 2004, ha dalla sua la versatilità che gli permette di giocare anche sulla corsia opposta, dimostrandosi un profilo utile per qualsiasi allenatore: partendo dalla corsia mancina, in ogni caso, spesso preferisce rientrare sul piede destro per calciare in porta. A questo aggiunge anche un ottimo tiro e soprattutto una grande velocità, fattori che lo rendono particolarmente promettente e che gli consentono di scattare sulla fascia per bruciare gli avversari e arrivare in zone di campo pericolose.

