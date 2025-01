Garnacho, il sogno di Conte per l’attacco: dall’amore per Ronaldo al coro dedicatogli dai Red Devils

Secondo Criscitiello, Alejandro Garnacho è il nome scelto da Conte e la dirigenza per sostituire Kvaratskhelia, diretto al PSG. Un profilo roboante, che proviene dalle giovanili del Manchester United e che è entrato talmente tanto nei cuori del pubblico Red Devils, da farsi dedicare un coro: “Viva Garnacho, running down the wing, hear United sing”. E proprio su quella fascia di cui parlano nel coro, Garnacho ha infiammato i cuori prima di Ragnick, che lo portò in prima squadra, poi di Ten Hag, che ha creduto nel suo talento. Classe 2004, lo spagnolo naturalizzato argentino ha segnato 7 gol nella scorsa stagione, e 3 nell’attuale, in cui però ha trovato alcuni intoppi con il tecnico Amorim, che decise di non convocarlo (insieme a Rashford) nel delicato derby di Manchester, per via (a dire del tecnico) dello scarso impegno durante gli allenamenti. Un carattere insidioso quindi quello di Garnacho, ma anche un impatto estremamente considerevole in Premier League, che fa ancora più specie se considerato il fatto che parliamo di un classe 2004. Trova la prima convocazione con l’Argentina nel 2023, in cui conosce dal vivo Lionel Messi, ma il suo idolo storico rimane Cristiano Ronaldo, che in un match contro il Norwich ai tempi dello United regalò al ragazzo il pallone della vittoria, dopo aver siglato una tripletta. Ora l’interesse del Napoli, con cui potrebbe riconfermarsi anche in un campionato come la Serie A, che presenta difensori che ad attaccanti del suo estro, riservano sempre trattamenti ad hoc.

Foto: Instagram Garnacho