Garcia su Osimhen: “Episodi maldestri sui social. Ci ho parlato, darà il meglio per la sua maglia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, ha così parlato prima della sfida contro l’Udinese: “Ci siamo parlati dopo Bologna, eravamo tutti frustrati e arrabbiati perché non abbiamo vinto. Lui in primis. Poi durante questi due giorni ci sono stati degli episodi maldestri sui social che non hanno aiutato a dare serenità e tranquillità. Ci ho parlato ed è importante che si concentri sul campo, darà il meglio per la sua maglia. Questa sera l’importante è essere uniti”.

Foto: Instagram Napoli