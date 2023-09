Garcia su Kvaratskhelia: “Sa di aver sbagliato, non deve essere nervoso perché non segna”

“Io parlo con tutti, anche con lui. Sa di aver sbagliato ma non è un problema, l’importante è che non sia nervoso perché non segna”. Così l’allenatore del Napoli Rudi Garcia, ai microfoni di ‘Mediaset’, in merito al momento di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante ancora a secco in questo avvio di stagione che sabato sera a Marassi al momento della sostituzione a favore di Zerbin ha lasciato il campo facendo un gesto polemico nei confronti del suo allenatore. “Come gli ho spiegato – prosegue -, si deve concentrare solo sul giocare bene e pensare di essere decisivo non solo con il gol, che arriverà da solo, ma anche con gli assist”.

Poi ha proseguito: “Voglio un Napoli continuo, subito in partita, ripartendo dalle buone cose fatte nel primo tempo con la Lazio e nel secondo col Genoa senza citare le prime due vittorie in campionato. La Champions è un altro libro che si apre, ci sono solo sei partite, per questo bisogna iniziare forte. Tre punti sarebbe un ottimo inizio ed è questo il nostro obiettivo”

Infine: “L’abbiamo avuta a Genova sul 2-0 altrimenti non l’avremmo pareggiata. Certo abbiamo comunque perso due punti, ma ora pensiamo alla Champions. Dovremo essere bravi con la palla ed essere più efficaci in zona gol: prendiamo troppo poco la porta. In fase difensiva serve ‘cazzimma’ dall’inizio e non solo per un tempo”.

Foto: Instagram Napoli