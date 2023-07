Garcia su Kim: “Sappiamo già che non sarà con noi. Sostituto? Per me non c’è fretta”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha così parlato di Kim, protagonista del terzo scudetto azzurro prossimo a vestire la maglia del Bayern Monaco: “Mi piace l’ambizione del presidente. Vorrei tenere tutti i giocatori anche se sappiamo che Kim non sarà più con noi. Ci sono alcuni profili che si possono aggiungere alla rosa per aiutarci su alcuni parametri. Ho inserito anche tanti giocatori giovani della Primavera con la speranza che rimangano con noi. Farò un nome: Maxime Lopez. L’ho fatto esordire io, quando nessuno lo conosceva. Però non raggiungerà la nostra squadra perché non è il profilo che cerchiamo”.

Poi ha proseguito: “Un allenatore vuole sempre avere la sua rosa al completo il più presto possibile ma questa è utopia. Abbiamo tutto il tempo per trovare il difensore centrale che sostituirà Kim. Il club ci sta già lavorando da un po’ e abbiamo delle possibilità anche se non saremo mai sicuri al 100%. Anche l’aspetto economico entra in gioco ma per me non c’è fretta perché per ora ne abbiamo tre”.

Foto: Instagram Napoli