Garcia: “Sostituto Kim? Ben venga, ma ho già tre difensori di livello. Vorrei un calciatore forte fisicamente per aiutare Anguissa”

Al termine della terza giornata di allenamenti nel ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha risposto alle domande dei tifosi in un evento serale al fianco di Juan Jesus e Pierluigi Gollini, iniziando il suo intervento dalle prime emozioni dopo il suo arrivo a Napoli: “Semplicemente quando sono arrivato in città, anche se i giocatori erano in vacanza sono venuto intorno a metà giugno e ho visto Napoli tutta azzurra. Tante bandiere, striscioni per lo Scudetto e questo mi è piaciuto molto. Ho capito che è più di una passione, qui il calcio sembra quasi una religione e mi piace tanto. Quali sono le intenzioni per il prossimo campionato? Io sono una persona che ama la logica, se una squadra gioca molte volte bene, ha possibilità tante volte di vincere le partite e vogliamo fare questo”.

Poi ha proseguito parlando di Raspadori “Quando si fa un pasto non si mette un solo ingrediente: ci vuole tutto e Raspadori è un ingrediente che fa gol”. E su Osimhen: “E’ sotto contratto, arriva domani con tutti gli altri. Lo ripeto, quando ho incontrato De Laurentiis ci siamo trovati sull’ambizione. Il presidente è molto ambizioso, ha fatto grandi cose l’anno scorso e non vuole fermarsi. Avremo una squadra di qualità”.

Spazio anche per il sostituto di Kim: “Come difensori centrali abbiamo Juan Jesus, Rrahmani e Ostigard che sono ottimi giocatori. Questi li abbiamo in casa e non si muovono. Poi se possiamo trovare un quarto che abbia qualità da titolare, ben venga, altrimenti ne ho già tre”.

Infine, sull’eventuale sostituto di Ndombele: “Devo allenare tutto il gruppo per conoscerli meglio ma abbiamo tanta qualità a centrocampo, sono complementari e ci sono alcuni che possono fare gli esterni d’attacco ed anche questo ruolo. Ndombele l’ho conosciuto in Francia da avversario, ma non c’è e troveremo un giocatore per sostituirlo. Chi è a Napoli deve saper giocare a pallone, ma vorrei un calciatore di fisicità per aiutare in questo Anguissa”

Foto: Instagram Napoli