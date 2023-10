Garcia: “Siamo primi per possesso palla, tiri, corner ottenuti. Dobbiamo concretizzare di più”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Milan.

Queste le sue parole: “Affrontiamo un avversario diretto, abbiamo una grande voglia di vincerla, in casa, per fare una striscia interessante. I miei giocatori lo sanno: solo vincendo gare di fila che possiamo migliorare la classifica”.

Il Milan l’anno scorso è la squadra che più ha messo in difficoltà il Napoli. Ha studiato quelle partite? Come pensa di affrontarlo? “Le due squadre sono diverse, la stagione è diversa, se rispondo con ironia… tanti dicono che il Napoli di quest’anno è diverso dall’anno scorso quindi non possono essere le stesse partite col Milan “.

E’ importante migliorare il rendimento casalingo, ne avete perse già 3. “Sì, siamo forti fuori casa, abbiamo fatto sempre risultati utili o vinti, in casa dobbiamo migliorare, sono d’accordo”.

Come si ferma la catena di sinistra del Milan? “Sì, ma noi abbiamo anche due catene forti, puntiamo sulle nostre qualità”.

Sulle statistiche: “Le statistiche ti aiutano a capire o ti confermano ciò che vedi, noi siamo primi per possessi, tiri, corner ottenuti, primi in tante cose e la classifica dovrebbe essere migliore. Ho sempre detto che dobbiamo migliorare nel prendere di più la porta. Ho sempre detto che subiamo meno occasioni di tutti, ma prendiamo troppi gol anche se stiamo migliorando, a Berlino non abbiamo preso gol ed a Verona ne abbiamo preso uno di troppo. Ma siamo sulla buona strada”.

Con Pioli non si è lasciato bene dopo un derby, avete chiarito o vi siete mai incrociati? “Ora è un altro momento, erano squadre diverse, esperienze diverse. E’ una storia vecchia, è un ottimo allenatore”.

Foto: twitter personale