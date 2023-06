Garcia si presenta: “Gioco per vincere, sono qui per questo. Il presidente ha alzato l’asticella”

È il Garcia Day. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico francese si è così presentato al Napoli: “Con De Laurentiis ci siamo trovati d’accordo nelle ambizioni. Quando inizio una competizione io gioco per vincere. Il presidente ha alzato l’asticella. In Champions League ci sono club che hanno aspettato 15 anni per vincerla, spendendo tanti soldi e con il miglior allenatore in panchina. Il mio sogno è vincere trofei, sono qui per questo. Vincere lo scudetto dopo 33 anni è bellissimo, ma ogni anno il Napoli deve giocare la Champions ed essere molto importante in Italia”.

Foto: Instagram Napoli