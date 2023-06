Garcia si presenta al Napoli: “Motivato e ambizioso per portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”

Rudi Garcia è il nuovo tecnico del Napoli. E il tecnico francese ha affidato ai propri canali social le prime reazioni dopo l’ufficialità della sua nomina a dopo Spalletti: “Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”.

Foto: Twitter Garcia