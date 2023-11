Garcia: “Osimhen rientra domani, ma non sarà a disposizione. Lindstrom? Gioca chi aiuta maggiormente la squadra”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Union Berlino. Ecco le sue parole:

Sulla rosa a disposizione: “Le squadre sono sempre differenti perché cambiano i momenti, i campionati e i giocatori. La rosa del Napoli è davvero molto forte e la squadra è forte”.

Su Raspadori: “Da quando sono arrivato abbiamo giocato 14 partite e lui è sempre stato il protagonista, sia dal 1′ che da subentrato. Ha tanta qualità e lo sta dimostrando in questo momento con i gol, ma può fare anche gli assist. Lega il gioco, difende, ha tanta qualità davanti. Può giocare in più posizioni, ma da 9 o da trequartista il rendimento può essere ancora migliore. Ma ripeto che può giocare anche esterno e mezzala”.

Su Lindstrom: “Per fortuna da un po’ di tempo ci sono i 5 cambi e gli allenatori possono incidere tatticamente sul risultato. Però c’è anche il rendimento dei giocatori. Per pretendere di iniziare spesso le partite dal 1′ ogni calciatore deve dimostrare che può aiutare la squadra facendo gol, degli assist e difendendo bene perché ci serve. Chi è più bravo a fare questo inizia più spesso degli altri. Per questo Politano e Kvaratskhelia giocano di più”.

Sull’ultima gara vinta: “Ha funzionato il gioco di prima, il triangolo, abbiamo visto belle cose che possiamo riproporre anche domani con l’Union. Poi anche la riaggressione alta che ha permesso a Lobotka di fare assist a Raspadori. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare, prendendo un palo e con tante parate da parte di Ochoa. Sono contento che sia entrato Elmas e che abbia segnato, chi subentra deve dare il suo contributo, ho tanta qualità in panchina, gente fresca che può migliorare la squadra o tenerla sullo stesso livello. Se chi esce dalla panchina segna tanto, come da noi, vuol dire che abbiamo risorse importanti”.

Sull’Union Berlino: “Nessuna gara è facile perché è la Champions League. L’avversario non è in buon momento, ma quando incontri una delle squadre dei cinque maggiori campionati che si è qualificata per la Champions significa che non incontri una piccola. Noi ci aspettiamo una partita complicata, lo dimostra anche il match col Real Madrid. Se mettiamo il collettivo davanti a tutto vinceremo”.

Sugli inserimenti delle mezzali: “Pensiamo che l’Union Berlino arriverà a giocare col solito modulo, a 3 o a 5 in difesa. Abbiamo visto però che in DFB Pokal hanno giocato a quattro. Dobbiamo prima concentrarci su di noi, poi dobbiamo dare problemi a qualsiasi sistema avversario, anche col pressing alto. Dovremo essere pronti anche a un cambio di modulo da parte dei nostri avversari. Quando giochiamo con Raspadori punta, gli spazi che libera lui venendo in contro devono prenderli le mezzali, come è successo ad esempio con Cajuste a Verona. Bisogna avere un po’ di più di questi inserimenti quando c’è profondità alle spalle della difesa”.

Su Osimhen: “Rientra domani, ma ovviamente non sarà disponibile. Io mi concentro solo su chi è a mia disposizione. Abbiamo ritrovato Anguissa e sta tornando anche Juan Jesus. L’infermeria si sta svuotando e spero che la situazione rimanga tale. Domani servirà chi è in campo e chi può aiutare la squadra. Io conto sui 23 che saranno convocati, devono dare tutto in campo per vincere”.

