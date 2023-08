Garcia: “Osimhen in Arabia? Sono offerte indecenti. A fine carriera si può capire, ma in piena maturità…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole contro l’Augsburg, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha così parlato di Victor Osimhen: “Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno lì. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo. Non sono Victor, quindi chiedete a lui”.

FFoto: Instagram Napoli