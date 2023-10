Garcia: “Non era la nostra serata. Non dovrò essere duro con i calciatori, la responsabilità è anche mia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina: “C’è amarezza e frustazione. È un brutto risultato, abbiamo fatto errori difensivi e anche offensivi. Non avremmo dovuto prendere il primo gol, poi siamo riusciti a tornare sull’1-1 e questo ci avrebbe dovuto dare una spinta in più. A quel punto Terracciano ha fatto una grande parata su Osimhen. La cosa che non va bene è essere così poco aggressivi in fase difensiva. Non si può perdere in casa così facendo solo quattro falli, non è normale”.

Poi ha proseguito: “Avremmo dovuto pressare più alto, trovare di più Osimhen – ha continuato -. Non siamo riusciti a sfruttare la profondità, gli esterni devono aiutare di più anche in fase difensiva. Non era la nostra serata, è stata una brutta giornata”. Sulla sostituzione di Osimhen: “Nel finale non ho messo due punte per non sbilanciarci troppo. Quando la gente entra dalla panchina possiamo avere diverse soluzioni ma non siamo riusciti. Non è una questione tattica ma mentale”.

Chiosa finale sulla mancanza di grinta: “Non dovrò essere troppo duro con i giocatori, la responsabilità è anche mia questa sera. Non me lo aspettavo, abbiamo perso una grande occasione di rimanere al terzo posto. Ora l’obiettivo sarà tornare subito a vincere”.

Foto: Instagram Napoli