Garcia: “Nessun giocatore è insostituibile. Ciò che mi ha rassicurato è l’ambizione del presidente”

È il Garcia day. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico francese si è così presentato: “Speriamo di portare in alto i colori del Napoli in Europa anche l’anno prossimo. Ho sposato il progetto sportivo, non c’è stato bisogno di fare domande al presidente. Sono nel calcio da un po’ di tempo. Nessun giocatore è insostituibile, io ho fiducia sia nel mio presidente che nel settore tecnico del Napoli sul mercato. Nella squadra dello scorso anno ci sono giocatori che hanno fatto benissimo e nessuno li conosceva tranne lo scouting del club. Lavoreremo bene insieme. Ciò che mi ha rassicurato è l’ambizione del presidente. Se lui è ambizioso, vuol dire che mi darà una squadra di qualità e con questa potremo continuare a divertire i tifosi”.

Foto: Instagram Napoli