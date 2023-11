Kovalenko sbanca Napoli al 91’. Garcia indifendibile: esonero obbligato

L’Empoli ha sbancato Napoli al 91’ con un gran gol di Kovalenko su assist di Ebuhei, rendendo indifendibile Garcia ormai predestinato all’esonero. Il primo tempo è stato abbastanza complicato per il Napoli che ha avuto un paio di occasioni con Politano e Anguissa nel giro di un minuto (bravo Berisha), ma che poi ha attaccato in modo sterile e confusionario, anche per le scelte iniziali di Garcia. L’Empoli si è difeso bene, ha avuto qualche chance con Cancellieri, Ranocchia e soprattutto con Cambiaghi che al 36’ trova un reattivo Gollini. Al 27’ annullato un gol a Simeone per chiaro fuorigioco. Nella ripresa Garcia ha aspettato ancora 9 minuti prima di inserire Kvaratskhelia al posto di Elmas. Partita con sterile possesso azzurro, poche occasioni vere, Empoli bravo a ripartire per sfruttare gli spazi. Il Napoli ci ha provato con poche idee, Garcia ha inserito Lindstrom che ha impegnato Berisha, il portiere dell’Empoli si è ripetuto su un sinistro di Kvaratskhelka. Ma i toscani hanno tenuto fino in fondo, conservando a lungo un prezioso 0-0 e rendendo indifendibile Garcia. Le emozioni vere nel finale: prima Berisha si supera con i piedi su Kvaratskhelia, poi Kovalenko trova il jolly che suona come una condanna per Garcia.

Foto: Instagram Napoli