Garcia: “Mi prendo la responsabilità della sconfitta, ma non per i cambi. Fischi? I tifosi hanno ragione”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha così parlato dei fischi arrivati dal Maradona dopo la sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina: “Hanno ragione di non essere contenti perdere in casa una partita importante. Siamo tutti incazzati, ci aspettavamo di fare meglio e non l’abbiamno fatto. Dobbiamo vincere a Verona, fino a che non facciamo una striscia di 3 vittorie saremo una volta dentro e una fuori i primi 4 posti”.

Poi ha proseguito parlando dei cambi: “Con il senno del poi possiamo fare tutti i cambi vincenti della partita. Quando perdi Anguissa e stai perdendo mi sembra logico ci mettere un giocatore più offensivo per fare gol. Passare a due centravanti perdendo il centrocampo, ho scelto di non perdere la palla e pareggiare. Abbiamo avuto una grande occasione con Raspa, che ha cercato il Cholito e abbiamo perso l’occasione di pareggiare. Mi prendo la responsabilità della sconfitta ma non per cambi”.

Foto: Instagram Napoli