Garcia: “La Juve vince perché ha il DNA vincente”

Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del ritorno in Champions contro la Juventus. Queste le parole del tecnico: “Chi ha giocato si è stancato, chi non lo ha fatto ha perso il ritmo. Ma in realtà hanno ripreso tutti tranne noi, quindi vuol dire che da noi hanno deciso troppo in fretta. Era meglio aspettare ciò che facevano gli altri. Occorrevano più scambio d’informazione fra le Leghe e la Uefa. Da noi il problema sarà economico. Sarri? Io ho visto le partite dei bianconeri. So che c’è chi dice non hanno giocato bene, ma rispondo che la Juve ha vinto il campionato in 36 giornate, e non solo perché gli avversari sono calati. Se avessero avuto bisogno di punti nelle ultime gare, li avrebbero fatti. La Juve vince perché ha il dna vincente”.

Foto: twitter Lione