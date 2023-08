Garcia in conferenza stampa: “Kvaratskhelia fuori per prudenza”

Nel corso della conferenza stampa del Napoli il mister Garcia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Non vediamo l’ora di iniziare. Domani inizia il campionato e incontreremo un avversario tosto (il Frosinone, ndr), che inizierà la stagione con grande entusiasmo essendo appena stato promosso dalla B.

Siamo tra i favori alla lotta allo scudetto, non i favoriti. Ci sono anche altre squadre che si sono rinforzate, ma ovviamente noi puntiamo in alto.

Kvaratskhelia è fuori solo per prudenza. Ho trovato dei giocatori con molto talento e qualità, in grado di pensare collettivamente. E’ un gruppo facile da gestire, che ama lavorare. Dovranno adattarsi ai cambiamenti e devo dire che mi ascoltano e sono curiosi su tutti i piani, sia tecnico che psicologico. Ci sono dei giocatori che potevano partire, invece per la mia felicità sono ancora qui, ma questo ci ha impedito di lavorare con la squadra che avevo in testa per preparare il campionato“.

Sul mercato ed in particolare al nome di Gabri Veiga risponde: “Posso parlare solo dei calciatori che ho a disposizione. Natan è arrivato, Cajuste è arrivato. Gli altri non sono calciatori del Napoli, dovete chiedere al ds Meluso. Noi puntiamo in alto. Ad eccezione di Kim che è stato sostituito con Natan, la squadra titolare dello scorso campionato è ancora qui. La cosa importante è sapere che posso puntare sui giocatori che hanno giocato di più. Era giusto portare un po’ di freschezza e di novità, come l’inserimento di Cajuste. Servono calciatori che abbiano la consapevolezza di voler dimostrare, soprattutto quando magari altri giocatori potrebbero pensare di non avere più niente da dover dimostrare avendo vinto lo scudetto“.

Foto: Instagram Napoli