Garcia ha sbagliato. Ma chi lo ha scelto ha fatto peggio

Rudi Garcia nell’occhio del ciclone per aver sbagliato tante, troppe, cose dentro e fuori dal campo. Lui ha sicuramente tante colpe nel momento del Napoli, è il principale artefice di una squadra che non ha capo e neanche coda, che improvvisa. La gestione dei cambi è davvero il massimo dell’improvvisazione, l’unico allenatore al mondo che – quando bisogna cercare di vincere o di recuperare – esclude Osimhen come se fosse un problema piuttosto che un valore aggiunto. Le colpe sono di Garcia, ma non superiori a quelle di chi lo ha scelto pochi mesi fa. Il Napoli doveva sapere che passare da Spalletti a Garcia sarebbe stato un enorme salto del buio. Una di quelle situazioni leggibili con il senno di prima, anche comodamente: sarebbe bastato un minimo di approfondimento.

Foto: Twitter Garcia