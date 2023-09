Garcia: “Contento di chi è subentrato ma sono due punti persi. Rrahmani? Non potevo rischiarlo”

La Champions è un obiettivo concreto? “La Champions non può essere un obiettivo, però è un’ambizione. Oggi venivamo da una sconfitta in casa e mi aspettavo una squadra più protagonista, spero ci serva da lezione per farci capire che dobbiamo giocare al massimo dall’inizio. La reazione è una buona cosa, ma spero che non serva in futuro. Dobbiamo essere più solidi anche sul piano difensivo”.