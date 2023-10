Garcia: “Con il Real ci vorranno testa e cuore. Il Napoli è forte in tutti i reparti”

Alla vigilia della sfida con il Real Madrid, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato così in conferenza stampa: “Sensazioni? Questa Champions League è la competizione più bella per cui per allenatori e giocatori è sempre un momento speciale. Solo quando sentiamo la musichetta della Champions in campo basta a darti una carica importante e a capire cosa stai giocando. Il Napoli deve giocare la Champions ogni anno. Siamo primi nel girone insieme al Real Madrid, ma è il campionato a portarti a giocare la Champions League ogni anno. Nell’ultimo turno siamo tornati nei primi quattro posstie ora possiamo concentrarci totalmente su questa grande locandina, contro una squadra dal palmares unico, che ha vinto cinque Champions League negli ultimi dieci anni. E hanno almeno una decina di giocatori dell’ultima finale contro il Liverpool. Ma noi abbiamo voglia di andare in campo e fare bene. Avremo cuore, questo è sicuro. Ma ci vuole anche la testa perché ci saranno momenti della partita in cui dovremo essere bravi o a spingere o a impedire al Real Madrid di mostrare in campo le sue qualità. Servono sempre queste due cose, il cuore e il cervello ce li avremo. Loro sono stati bravi a prendere Bellingham per Benzema, uno che non gioca allo stesso posto, ma gioca dietro le punte. Ma sono stati bravi anche a prendere Joselu. Voglio dire che loro hanno tanti calciatori forti tecnicamente, ma anche una squadra alta e forte sui calci piazzati, quindi completa. Ma anche noi abbiamo tante possibilità in squadra. Siamo forti in tutti i reparti. Sarà una partita importante, dovremo essere umili e dare il 120% delle nostre qualità“.

Foto: Instagram Napoli