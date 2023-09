Garcia: “Avremmo meritato la vittoria. Critiche? Gli uomini veri si vedono nelle difficoltà, testa a mercoledì”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha così commentato il pareggio per 0-0 contro il Bologna: “Il Napoli doveva vincere stasera, questo si. Però c’è anche da considerare che avremmo meritato la vittoria, abbiamo giocato con personalità ma dobbiamo fare di più: invece che il rigore sbagliato e il palo, avremo dovuto mettere a segno il rigore e prendere il palo interno per fare gol”.

Infine, sulle critiche e sui “Garcia out”: “Non possiamo solo ascoltare una minoranza urlante perché c’è una maggioranza che supporta il Napoli, i giocatori e l’allenatore. Gli uomini veri li vediamo nella difficoltà: vediamo le prossime partite”.

Foto: Instagram Napoli