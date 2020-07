Garcia: “Abbiamo perso tre giocatori per il finale di stagione. In difesa mancano soluzioni”

Il tecnico del Lione, Rudi Garcia, si prepara alla sfida di Champions League contro la Juventus e oggi ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione dell’evento legato al Veolia Trophy. Ecco le sue parole: “Abbiamo perso tre giocatori per il finale di stagione. Non è una buona notizia, ma va così. Tousart è stato ceduo a gennaio, mentre Gouiri non aveva giocato molto, a differenza di Terrier. Però sono d’accordo con la dirigenza: vendere Martin era necessario e non ci saranno conseguenze, siamo troppi davanti. C’è stata una buona occasione per noi e per lui e l’abbiamo colta. Non è davanti che mancano soluzioni, ma in difesa”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus