Garcia: “Abbiamo gestito bene la partita. Osimhen è entrato con freschezza”

Ai microfoni di Dazn il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha commentato così il successo contro il Lecce:

“Una partita gestita bene. Sono contento che sia arrivata su una punizione laterale, il mio staff ha lavorato bene. E sono contento che l’abbia fatto Ostigard, che ha l’anima del collettivo fin dal primo giorno. Osimhen non ha giocato titolare, ma è entrato con freschezza, ha fatto un gol importante per noi, il secondo. E bravo anche Gaetano che ha segnato alla prima presenza stagionale. Non prendere gol è una buona cosa. Non sappiamo cosa faranno gli altri e non importa neanche, l’importante era vincere. Abbiamo iniziato bene la stagione, poi abbiamo perso con la Lazio dove non meritavamo di perdere. Tutti stanno tornando al loro miglior livello, da tre partite sono tornati in alto e aiuta tanto la squadra a trovare continuità. Abbiamo perso qualche punto per strada ma siamo sulla strada giusta. Zielinski? Ti accorgi dell’importanza di un giocatore quando non c’è. Quando c’è sa fare tante cose in campo, vede e che realizza tecnicamente più veloce degli altri, gioca di precisione e di prima“.

Foto: Instagram Napoli