Garcia: “A Napoli si vive di calcio, non vedo l’ora di giocare al Maradona. Ho buone sensazioni”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club delle prime sensazioni dopo il suo arrivo in azzurro: “Ho buone sensazioni, ho ricevuto un’accoglienza calorosa, ringrazio i tifosi. Appena sono arrivato in città ho visto bandiere e striscioni dello scudetto e devo dire che è stata una bellissima cosa. Si vede che qui si parla, si mangia e si vive di calcio ed è una cosa che mi piace tanto”.

Poi ha proseguito: “Emozioni al Maradona? So che la tifoseria del Napoli può incidere tanto mettendo pressione agli avversari e caricando i propri giocatori. Non vedo l’ora di fare la prima partita in casa”.

Foto: Instagram Napoli