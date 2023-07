Garagarza (ds Espanyol): “Braithwaite ha deciso di andársene e non risponde più al telefono”

In casa dell’Espanyol è scoppiato il caso Braithwaite. L’attaccante danese si è rifiutato di giocare l’ultima amichevole della squadra catalana e ha lasciato il ritiro di Marbella. Intervenuto ai microfoni di Relevo, il direttore sportivo dell’Espanyol, Fran Garagarza, ha così parlato del caso: “È una sorpresa inaspettata e allo stesso tempo spiacevole. Non è facile convivere con questa situazione perché è nuova e non ci è piaciuta per niente. Quando è tornato gli ho parlato e mi ha detto che non voleva stare qui e che voleva trovare una via d’uscita. Non c’è molto altro da dire. Non ha più risposto al telefono da quando è andato via dal ritiro. Abbiamo parlato con il suo agente, ci ha detto che Braithwaite ha deciso di andarsene e che non può dirci molto di più”.

Foto: Instagram Braithwaite