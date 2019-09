Gandini: “Il mercato del Milan mi fa riflettere. Sulla Fiorentina…”

Nell’ultimo giorno di mercato Umberto Gandini, ex dirigente tra le altre di Roma e Milan, ha parlato del mercato dei rossoneri e dei contatti avuti in estate con la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a Radio Rai: “La campagna acquisti del Milan? Soddisfare i tifosi è difficile… Il Milan deve fare i conti con diversi paletti al fine di ristrutturare una squadra e rientrare in certi parametri. La cosa che mi fa riflettere è che non sono stati venduti quei giocatori che incidono fortemente, ma sono stati acquistati calciatori importanti. Per me serve tempo, col Brescia ho visto un Milan migliore rispetto a Udine. Siamo ai lavori in corso e questa pausa di campionato farà bene a Giampaolo e alla squadra. La Fiorentina? Io non ho avuto il piacere di parlare con Commisso e Barone, ci sono stati contatti con intermediari ma non c’è stato un confronto diretto. È legittimo, la società secondo me ha fatto un’operazione intelligente con Pradè, ma se in futuro avranno necessità io sarò a disposizione per un confronto. Negli sport americani, il mercato è aperto praticamente tutto l’anno con girandole di scambi e prestiti. In Europa andiamo avanti sulle due finestre. In UK stanno riflettendo sull’opportunità di tornare ad un mercato più lungo, secondo me difficilmente si uscirà da questa formula della due finestre ma magari si può provare ad anticipare la chiusura al 31 luglio“.

