Gandini: “Giampaolo si è messo in discussione da solo, Pioli arriva al momento giusto”

Questa settimana, il Milan ha cambiato guida tecnica esonerando Marco Giampaolo e sostituendolo con Stefano Pioli. L’ex dirigente rossonero Umberto Gandini ha commentato questa decisione a Radio 24: “Pioli arriva nel momento giusto. Impossibile non essere d’accordo con Boban: hanno preso una scelta ponderata. La rosa vale più della classifica e Pioli è l’uomo giusto per dimostrarlo. Il punto di riferimento del Milan non può essere la squadra di qualche anno fa. Se paragoni i terzini attuali a Maldini, Serginho o Cafu, ma anche ad Abate, vai in difficoltà. Il Milan gioca per essere tra le prime, non per forza le prime tre, e compete con altre 4-5 squadre con una rosa simile. Giampaolo si è messo in discussione da solo dopo la partita di Udine. Dopo aver allenato la squadra per tutto il precampionato, ha perso una partita inguardabile e ha detto di aver chiesto ai giocatori cose che non potevano dare. Iniziano subito a vedersi crepe, perdi 4 gare su 7, la società pensa di avere una buona rosa e quindi si arriva ovviamente al divorzio. Boban e Maldini? Posso capire che si parli di errori di comunicazione sulla gestione del cambio allenatore. Però loro nella realtà dei fatti hanno scelto Pioli e l’hanno preso“.

