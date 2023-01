Galtier: “Trattiamo Ziyech. Skriniar? Lasciamo lavorare il presidente e Campos”

Ultime ore di mercato e il Paris Saint-Germain è a lavoro per chiudere il colpo Ziyech e anticipare l’arrivo all’ombra della Torre Eiffel di Milan Skriniar. Intervenuto in conferenza stampa, Christophe Galtier ne ha così parlato, partendo proprio dal centrocampista del Chelsea: “Sono emerse queste informazioni. È vero, il club sta lavorando su Ziyech ma mentre vi parlo è ancora un giocatore del Chelsea”. E su Skriniar: “Il calciomercato lo commenteremo quando sarà chiuso, dopo la mezzanotte. Arriveranno uno, due o tre giocatori… Il presidente lavora con Luis Campos, non devo pronunciarmi io su possibili arrivi o possibili partenze”.

Foto: Instagram PSG