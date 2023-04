Galtier sul futuro di Messi: “Il PSG ne sta discutendo con Leo”

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato del futuro di Lionel Messi nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato la partita di Ligue 1 da disputare in casa contro il Lione. Insistenti le voci in merito a un ritorno della Pulce di Rosario al Barcellona, recentemente ne hanno parlato il vice presidente dei blaugrana e il tecnico Xavi. Di seguito, invece, le dichiarazioni del tecnico dei parigini: “Si discute fra le due parti. Lavoriamo su quello che succederà la prossima stagione con Luis Campos e la dirigenza. C’è la posizione dell’uno e degli altri su quello che vogliamo migliorare per essere più competitivi. C’è quella di Messi del club. Io sono concentrato sulle dieci partite per raggiungere il titolo di campione di Francia. Quello che deciderà Messi, ma anche il club, resta riservato”.

Foto: Instagram PSG