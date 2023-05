Galtier su Messi: “L’ho trovato tranquillo e motivato. Domani partirà titolare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint–Germain, Christophe Galtier ha così parlato di Lionel Messi: “Leo è Leo Messi. Non ti parlerò delle statistiche quest’anno, che sono statistiche molto interessanti. Quando è in campo, devi solo adattare alcune cose per trovare un buon equilibrio e una buona fase offensiva. Ovviamente ho parlato con Leo appena rientrato. Per vedere in che stato d’animo è. L’ho trovato molto tranquillo. E’ molto motivato a giocare, molto determinato a vincere un altro titolo. Sì, Leo partirà titolare domani”.

Foto: Facebook Messi